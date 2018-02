Sanremo, ecco le tre canzoni sul podio

Anche i lettori incoronano Meta e Moro Dal nostro sondaggio on line sulla canzone più amata del festival di Sanremo si è capito subito che il popolo web de L’Eco di Bergamo faceva il tifo per Ermal Meta e Fabrizio Moro. E aveva ragione.

Ma non solo, il sondaggio on line ha esattamente rispettato la classifica dei primi tre: primi come gradimento appunto Moro e Meta con «Non mi avete fatto niente» e il 27% del gradimento sul Web; a seguire Lo Stato Sociale con «Una vita in vacanza» (15%) mentre terza Annalisa con la sua canzone melodica il «Mondo prima di te» con il 13% dei gradimenti.

On line sul sito de L’Eco hanno votato oltre 1500 lettori, che hanno gradito poco Rubino, Diodato e Roy Paci così come Giovanni Caccamo, fanalini di coda della classifica on line.

Ecco però le tre canzoni vincitrici del festival in Rete dal primo giorno del Festival.

