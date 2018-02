Sanremo, l’ordine di uscita dei big

Laura Pausini con la laringite - il video «Come avevo promesso ho fatto il possibile in queste ore per riuscire a partire per Sanremo ma la mia laringite purtroppo non mi consente di partecipare al Festival stasera e per qualche giorno dovrò stare a riposo e continuare con le medicine». Laura Pausini spiega la sua essenza nella prima serata di Sanremo.

Annalisa, Ron, The Kolors, Max Gazzè, Vanoni-Bungaro-Pacifico, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Mario Biondi, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Lo Stato Sociale, Noemi, Decibel, Elio e Le storie Tese, Giovanni Caccamo, Red Canzian, Luca Barbarossa, Diodato e Roy Paci, Nina Zilli, Renzo Rubino, Enzo Avitabile con Peppe Servillo, Le Vibrazioni: è questo l’ordine di uscita della prima serata dei 20 Big in gara al Festival di Sanremo, che prende il via martedì 6 febbraio. Non ci sarà Laura Pausini, superospite della prima serata, bloccata da una laringite.

Un frame tratto dal video postato suFacebook da Laura Pausini

ore per riuscire a partire per Sanremo ma la mia laringite purtroppo non mi consente di partecipare al Festival stasera e per qualche giorno dovrò stare a riposo e continuare con le medicine. Sanremo è troppo importante per me, è casa mia, non ci rinuncio. Posso confermare quindi che ci sarò, e ci sarò Sabato! Salirò sul palco dell’Ariston e darò tutta me stessa, non vedo l’ora!». Lo ha scritto Laura Pausini sui suoi social, confermando quindi che la sua presenza è solo rimandata. «In bocca al lupo a Claudio, a tutti gli artisti, alla Rai e tutto il cast della prima serata! Ci vediamo prestissimo!», ha aggiunto la cantante.

