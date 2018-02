Sanremo, martedì si parte con lo show

Michelle, vi ricordate le lacrime nel 2007? «Il palco di Sanremo è magico, quando arrivi a ridosso un po’ di senso di responsabilità ti arriva addosso». Parola di Michelle Hunziker in conferenza stampa confessando le ansie della vigilia del 68° festival di Sanremo, al via martedì 6 febbraio su Rai 1.

All’Ariston c’è stata già nel 2007, con Pippo Baudo. «Undici anni fa l’ho vissuto con il “cuscino” di Baudo accanto, non abbiamo quasi provato, pensavamo di fare tante gag che poi non abbiamo più fatto. Era tutto più spontaneo, ma faceva più paura. Stavolta sono felicissima, perché abbiamo provato tanto, questo dà più sicurezza».

Durante le prove, racconta Michelle, «sono accadute tante cose divertenti, tutte documentate in un mio diario di bordo, non so cosa ne farò. Ci sono anche le mie gaffe. Ci siamo divertiti molto, ci saranno momenti di spettacolo inaspettati».

Nel 2007 con Pippo Baudo

© RIPRODUZIONE RISERVATA