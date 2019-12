Si parla di ciclismo a Presente Prossimo

Castello di Solza, c’è Maurizio Crosetti Venerdì 20 dicembre alle 20,30 a Solza al Castello Colleoni (piazza Colleoni, 3/b) sarà ospite il giornalista e scrittore Maurizio Crosetti che tratterà riguardo la parola «Pedalando».

Iniziata la sua carriera come redattore a Tuttosport, nel 1991 è passato a Repubblica dove tuttora scrive, curando anche il blog Rimbalzi. Se per alcuni il calcio è un passatempo della domenica, per lui non si può certo dire lo stesso: juventino sfegatato e appassionato di ciclismo, da sempre ha scritto di sport sia come cronista che come autore di libri. Ricordiamo: La Juve sulla luna. Una storia in bianconero, Limina 1998, I padroni del pallone: da Galliani a Cragnotti, tredici ritratti sulla crisi del calcio, Baldini Castoldi Dalai 2002, Semplicemente sindaco, Cairo 2006, Fuori di pallone, GruppoAbele 2008, Armstrong. Il ritorno del sopravvissuto, Baldini Castoldi 2009, Campionissimi. Un giorno nella vita di trenta grandi ciclisti, Baldini Castoldi 2010. Sarà invitato a dialogare sul “Pedalare” insieme al libraio e appassionato di ciclismo Giorgio Personelli. Sarà l’occasione per commemorare i cento anni dalla nascita di Fausto Coppi, il grande ciclista del quale Maurizio Crosetti ha restituito un ritratto attraverso le memorie di chi gli stava accanto: Il suo nome è Fausto Coppi, Einaudi 2019.

A dialogare con lui sarà Giorgio Personelli, libraio, direttore artistico di Fiato ai libri e nel gruppo direttivo di PresenteProssimo. A gennaio il festival riprenderà martedì 7 e martedì 14 gennaio con gli ultimi due film della rassegna “Cinema Italia”: Bangla e Il sindaco di Rione Sanità. Il primo incontro della seconda parte si terrà venerdì 17 gennaio con Sergio Staino per Alfabeto del Presente. Sarà a Villa di Serio per parlare di “Satira”.

Info ulteriori e schede autori sul sito: www.presenteprossimo.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA