«The Voice», eliminato Andrea Bertè

L’inedito «Ferma questo istante» - Video È finita, purtroppo, l’avventura del giovanissimo talento bergamasco di Ponteranica che ha partecipato al talent di Raidue.

È stato eliminato nella puntata di ieri sera di «The Voice», giovedì 30 maggio, il giovanissimo bergamasco Andrea Bertè, della scuderia di Elettra Lamborghini. Il talento di Ponteranica si è esibito con l’inedito «Ferma questo istante» e, come ha detto lui stesso, «parla della condizione in cui si trovano spesso tanti ragazzi, che non sanno come affrontare alcune situazioni della vita anche perché non hanno la possibilità di parlare con i propri genitori». La performance gli è valsa anche i complimenti della conduttrice, Simona Ventura, ma purtroppo non è bastata a passare il turno. Qui sotto il video dell’esibizione di ieri sera.

