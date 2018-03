Torna il Bergamo film meeting Retrospettiva di Liv Ullmann

Torna il Bergamo film meeting

Tutto pronto per l’edizione numero 36 del Bergamo Film Meeting che si terrà dal 10 al 18 marzo: l’inaugurazione è in programma per venerdì 9 marzo alle 21 nella Basilica di Santa Maria Maggiore con il film L’ultima risata (1924) di Friedrich Wilhelm Murnau accompagnato dal vivo con l’organo dal Maestro Gerardo Chimini. Il Festival proporrà poi 7 lungometraggi in anteprima italiana nella Mostra concorso; 15 documentari nel concorso Visti da vicino; la retrospettiva dedicata all’attrice e regista norvegese Liv Ullmann, che sarà a Bergamo per l’occasione.

