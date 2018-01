Aerei, crescono i passeggeri: 175 milioni

Orio al Serio è il terzo aeroporto d’Italia Il 2017 conferma la crescita del trasporto aereo con 175 milioni di passeggeri(+6,4%). Record per i cargo con 1,1 milione di tonnellate (+9,2%).

Continua ad aumentare il traffico aereo negli aeroporti italiani: secondo i dati del consuntivo 2017 di Assaeroporti traffico, l’anno che si è appena concluso ha registrato 175,4 milioni di passeggeri (+6,4% rispetto all’anno precedente), 1,5 milioni di movimenti aerei (+3,2%) e 1,1 milioni di tonnellate di merci (+9,2%). Per il cargo, in particolare, si tratta del miglior risultato di sempre.

Per quanto riguarda il traffico passeggeri in particolare, sono stati 175.413.402 i viaggiatori transitati nel corso del 2017 nei 38 scali italiani monitorati da Assaeroporti, equivalenti a 10,7 milioni di passeggeri in più rispetto al 2016. Trainano il risultato la forte crescita del traffico internazionale sia Ue (+8,5%), sia extra Ue (+7,9%), e l’incremento del segmento nazionale (+3%).Sul podio dei primi 10 aeroporti più trafficati di Italia, figurano Roma Fiumicino (41 milioni di passeggeri), seguita da Milano Malpensa (22,2 mln) e Bergamo (12,3 mln).

