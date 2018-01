Alberghi, gli Oscar 2018 di Tripadvisor

In classifica anche due bergamaschi Nelle graduatorie nazionali, al 15° posto tra i B&B «Like home» di Azzano San Paolo. Tra gli hotel romantici, il «Miramonti» di Rota Imagna in 23ª posizione.

TripAdvisor ha annunciato i vincitori dei «Travelers’ Choice Hotel Awards 2018», premio assegnato in base alle recensioni scritte dai viaggiatori. Con 166 strutture premiate e 211 riconoscimenti ricevuti, l’Italia si distingue anche nell’edizione di quest’anno ed è l’unico Paese ad aggiudicarsi due medaglie d’oro nelle classifiche mondiali. Nel dettaglio «Il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel» a Ortisei, che si conferma miglior hotel per Famiglie , e l’«Hotel Villa Sirena a Casamicciola Terme» che conquista la prima posizione per le migliori tariffe.

Scendendo nelle classifiche nazionali ci sono anche 2 strutture bergamasche. Nella categora pensione e B&B, al 15° posto in Italia troviamo «Like Home» di Azzano San Paolo. Tra gli hotel romantici c’è «Miramonti» di Rota Imagna, in 23ª posizione.

I Travelers’ Choice Hotel Awards hanno premiato in questa 16ª edizione 8.095 strutture in 94 Paesi e 8 aree geografiche nelle categorie migliori hotel, migliori hotel di lusso, migliori tariffe, migliori hotel di piccole dimensioni, miglior servizio, migliori pensione e B&B, migliori hotel romantici, migliori hotel per famiglie, migliori hotel all-inclusive e (novità di questa edizione), migliori hotel per rapporto qualità-prezzo.

