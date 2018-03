Anabolizzanti nascosti in valigia

A Orio sequestrati 4 mila farmaci

I militari della Guardia di Finanza in servizio all’aeroporto di Orio al Serio, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sequestrato oltre 4.000 confezioni di prodotti farmaceutici «anabolizzanti» o «dopanti», altamente dannosi per la salute, durante i controlli ai passeggeri.