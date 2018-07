Aperto il parco avventura a Torre Boldone

Nove percorsi sospesi tra gli alberi I primi intrepidi sono stati i più piccoli, accompagnati dai loro genitori. Chi più temerario chi meno, alla fine tutti si sono lanciati sulle attrazioni del Parco avventura di Torre Boldone, che sabato ha aperto i battenti.

È positivo il primo bilancio, con diverse famiglie che hanno deciso di passare la giornata nella nuova area verde attrezzata a pagamento o semplicemente nel nuovo parco pubblico (particolarmente apprezzata la piazza con gli spruzzi d’acqua) mangiando un gelato al bar-ristorante “Wood” (aperto fino alle 24). Anche oggi e per tutta la stagione il Parco sarà aperto con 9 percorsi sospesi tra gli alberi, per tutte le età, dalle linee “pulcini” a quelle “top”. La prossima settimana inaugura l’ultima attrazione, pensata per i “grandi”, la “Top tower”, per salti bungee-jumping da 20 metri di altezza. Il taglio del nastro ufficiale è invece in programma sabato 21 luglio alle 12.

