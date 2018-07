Bolzano, schianto fatale in moto

Albano piange Gigi, il meccanico alpino Tragedia a Bolzano: Gigi Cremaschi, 45 anni, rientrava dopo una gita in Trentino col fratello e altri motociclisti. Soccorso con l’elicottero, è spirato in ospedale. In paese era conosciuto per l’officina e l’impegno nelle penne nere.

Stava ritornando a casa dopo una domenica in moto in Trentino, ma un incidente è costato la vita a Luigi (Gigi) Cremaschi, meccanico 45enne di Albano Sant’Alessandro. La tragedia si è consumata domenica pomeriggio a Tubre, in provincia di Bolzano.

Il bergamasco aveva trascorso la domenica con un gruppo di centauri, tra cui anche il fratello maggiore Omar, che ha raggiunto il luogo della violenta caduta pochi minuti dopo. Il 45enne era in sella del suo scooterone. Sembra che in curva abbia perso il controllo della sua due ruote mentre incrociava un’auto che viaggiava nella direzione opposta. I primi ad apprendere la notizia le penne nere del paese, di cui era parte integrante da oltre 10 anni.

