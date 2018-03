Buche in tutta la Bergamasca

Le vostre segnalazioni: fate attenzione Fate attenzione alle buche sul manto stradale: le segnalazioni dei nostri lettori sono tantissime. E le immagini impressionanti.

I lettori ne hanno segnalate parecchie. Tra queste, uscendo dall’autostrada A4, al casello di Dalmine e prima della rotatoria. c’è una vera a e propria voragine. Ma non solo: «Vorrei dare voce, a Carobbio degli Angeli, di buche da far paura che squarciano le gomme e mettono in pericolo la vita delle persone: buche spaventose piene di acqua - scrive un lettore -. Il peggio si trova davanti al distributore Q8 di Carobbio degli Angeli».

Buche a Dalmine

Ancora in Val Seriana dopo le segnalazioni del weekend: «Impressionante la voragine ad Albino, all’altezza della Fassi Gru che causa rallentamenti dopo aver provocato problemi a moltissime auto nella giornata di domenica».

Continuate a segnalarle a L’Eco di Bergamo inviando una mail a redazioneweb@eco.bg.it e via Fb.

