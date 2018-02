Bufera di neve su Colonia

Tifosi dirottati a Francoforte Una tempesta di neve ha investito l’aeroporto dove devono atterrare i tifosi atalantini in partenza per Dortmund. Un volo Ryanair è stato dirottato su Francoforte e altri voli, pur partendo regolarmente da Orio, potrebbero accumulare ritardo.

A causa di una bufera di neve un gruppo di una trentina di tifosi partiti questa mattina da Orio al Serio su un volo Ryanair per Colonia, sono stati fatti atterrare a Francoforte. I bergamaschi che avevano già prenotato le auto per raggiungere lo stadio dovranno riorganizzarsi e per raggiungere Dortmund. Le due città sono comunque collegate con una fitta rete di treni.

I voli charter dal’aeroporto bergamasco per ora hanno partenze regolari ma c’è la possibilità che accumulino ritardi nell’arrivo, perchè lo scalo di Colonia ha dovuto ridurre gli atterraggi. Controlla qui il voli in partenza da Orio e qui quelli in arrivo a Colonia

