Cancellato l’Orio-Palermo, a terra in 200

Papà con bimba: «Slitta il suo Battesimo» Disagi per un’improvvisa cancellazione del volo Ryanair da Orio a Palermo. Il velivolo è rimasto in Sicilia per «manutenzione».

Doveva partire per la Sicilia con la bimba per celebrare il suo Battesimo: purtroppo però il volo da Orio al Serio a Palermo su cui si doveva imbarcare è stato cancellato poco prima del decollo e così la celebrazione è saltata. Con questo passeggero sono rimaste a terra altre 200 persone nel pomeriggio di sabato 9 giugno all’aeroporto di Orio. Il collegamento è stato cancellato perché il velivolo della compagnia aerea irlandese è rimasto in Sicilia per manutenzione.

