Ecco il Parco avventura a Torre Boldone

L’apertura è prevista a giugno - Foto L’estate 2018 sarà quella del debutto per il «Parco avventura» di Torre Boldone. Nell’area, grande quasi un ettaro, di proprietà dell’Istituto Sordomuti, sono spuntate strutture che stanno incuriosendo molti.

È un’opera della società che già gestisce il Parco avventura alla Roncola e che sta realizzando un nuovo progetto nel Comune dell’hinterland. Non solo, saranno realizzati anche un parco giochi inclusivo e un anello pedonale lungo 600 metri, aperti a tutti. Il cantiere è entrato nel vivo e si riesce ad avere un’idea di come sarà il nuovo parco. Che nasce su un’area chiusa da 40 anni, a causa degli alti costi di gestione. Ma con la convenzione stretta dalla Fondazione Sordomuti e i gestori del Parco avventura, vivrà una nuova vita.

«Stiamo procedendo, puntiamo ad aprire ad inizio giugno – annuncia Marco Zanchi del Parco avventura – . Nei prossimi mesi i lavori saranno sui camminamenti interni e l’impiantistica. Andremo infine a realizzare una struttura per l’accoglienza dei visitatori. Sarà temporanea, purtroppo non abbiamo i tempi per realizzare quella definitiva, che sarà pronta per l’anno prossimo. Ma sono spazi necessari, anche per il deposito e la distribuzione delle attrezzature, per realizzarvi i bagni pubblici e collocare un bar-ristoro».

La prima parte, che è già stata realizzata, è l’ossatura del parco. E cioè i percorsi «avventura», che al momento sono nove: «Ci sono due percorsi dedicati ai bambini della scuola d’infanzia, quindi dai 3 ai 6 anni – illustra Zanchi –. Ci sono poi altri 4 percorsi pensati per i bambini sopra i 6 anni e le loro famiglie, dove i genitori possono accompagnare i loro figli. Questi percorsi sono stati realizzati sugli alberi naturali presenti nel parco. Ci sono poi altri tre percorsi realizzati su strutture artificiali alte 12 metri, dedicate agli adulti».

