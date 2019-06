Ersilia, un pilastro della parrocchia

Lascia dopo 62 anni la sacrestana di Orio Ersilia Ravelli è stata una presenza costante per sacerdoti e fedeli e, dopo una vita passata al servizio della comunità parrocchiale, ha lasciato il suo «incarico».

Sessantadue anni passati fra casa e chiesa, più in chiesa che a casa. Ersilia Ravelli non è più la sacrestana di Orio.Una persona schiva (guai a chiederle un commento a riguardo...), umile ma che ha lasciato tracce indelebili nella comunità e in tutti i parroci che si sono succeduti. In 62 anni Ersilia è stata una presenza costante alla quale gli stessi parroci talvolta chiedevano consiglio. La sacrestana è stata a fianco di sei parroci: don Giuseppe Ravasio, don Luigi Fagiani, don Francesco Tasca, don Marco Ferrari, don Silvano Sirtoli e per poche settimane don Massimo Gualdi.

