Getta dal furgone una buccia di banana

25enne svizzero multato a Seriate La Svizzera: paese ordinato, pulito, educato per antonomasia. La Svizzera senza una carta in terra, dove un cittadino può arrivare a far raccogliere a un altro il mozzicone di sigaretta. Ma la Svizzera stavolta è scivolata sulla buccia di banana.

E pur glorificata per ordine e pulizia ha dovuto prendere una lezioncina dalla piccola Seriate. È accaduto una settimana fa. Un cittadino svizzero, di Ginevra, di 25 anni, è stato colto in fragranza mentre gettava rifiuti in terra da una pattuglia della polizia locale che, alle 15.30, sulla statale 42 allo svincolo per la Valseriana, stava mettendo la segnaletica per chiusura temporanea della strada. In quel momento il cittadino svizzero su un furgone «insozzava la pubblica via gettando dal finestrino un rifiuto di buccia di banana». Gli agenti hanno intimato all’automobilista di raccogliere il rifiuto dall’asfalto «ripristinando lo stato dei luoghi» ai sensi dell’articolo 15 del codice della strada . Gli è stato redatto verbale sanzionatorio che il trasgressore ha pagato seduta stante, 74,20 euro, a mezzo bancomat. Se avesse pagato dopo i cinque giorni, la sanzione sarebbe salita a 106,00 euro.

