Il super simulatore di volo a Bagnatica

C’è pure il corso per chi soffre il mal d’aria Il Centro simulazione di volo prepara i piloti professionisti ma è aperto anche agli amatori: sembra di entrare nella cabina di un Boeing 737.

Sorgerà a Bagnatica, in via Kennedy, la nuova sede del Centro di simulazione professionale Dastyflysim: l’istituto per la preparazione dei piloti di linea del futuro, attualmente a Pedrengo, è accessibile anche ad amatori. Il simulatore è in grado di riprodurre in modo fedele, e in scala 1:1, la cabina di pilotaggio e la relativa strumentazione di un vero Boeing 737 NG800 (uno degli aerei di linea più comuni). Tra i corsi offerti presso il Centro, oltre a quelli di introduzione al volo e di approfondimento, c’è per esempio la possibilità di partecipare, per chi soffre il mal d’aria, a «Prendi il volo»: un corso in cui, grazie al supporto di una psicologa e del personale navigante, l’utente potrà riscoprire il piacere di volare e, perché no, di godersi il panorama.

