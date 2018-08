Incendio in un distributore sull’Asse

In fiamme auto e pompa di benzina I vigili del fuoco sono intervenuti sull’asse interurbano poco dopo le 17 per spegnere un incendio scoppiato al distributore Esso, poche centinaia di metri prima dell’uscita Grassobbio in direzione Seriate.

Dalle prime informazioni sembra che sia rimasta ferita una persona e per questo motivo è stato necessario l’intervento dell’ambulanza. Il ferito non dovrebbe essere in gravi condizioni. L’intervento dei vigili del fuoco ha imposto la chiusura dell’asse interurbano per circa 30 minuti, dallo svincolo della fiera fino all’uscita di Grassobbio. Come si può vedere dalla foto, è andata completamente in fumo un’auto e una pompa di benzina.

