Incidente in autostrada a Seriate

Scontro tra auto, quattro i feriti Incidente in autostrada all’altezza di Seriate in direzione Bergamo. Lunghe code a causa di un tamponamento tra auto.

Dalle prime informazioni sono tre le auto coinvolte nell’incidente avvenuto poco prima delle 17 all’altezza di Seriate in direzione Bergamo. Quattro le persone ferite: non sono in pericolo di vita. Sul posto due ambulanze e un’automedica. Lunghe code in direzione Bergamo.

