Incidente in direzione Orio

Traffico bloccato, nove persone coinvolte Traffico in tilt sulla ex statale 592 cremasca bis in direzione Orio al Serio per un incidente tra due auto che ha coinvolto almeno nove persone.

Traffico in tilt sulla ex statale 591 cremasca bis in direzione di Orio al Serio, nei pressi del centro commerciale e dell’aeroporto, per un incidente avvenuto intorno alle 16 che ha coinvolto due auto e nove persone, tutte sotto i 30 anni. Sul posto i soccorsi del 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA