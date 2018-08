Investimento pedone a Dalmine

Grave donna di 81 anni L’incidente è avvenuto domenica 26 agosto verso le 10 in viale Betelli.

Sarebbero gravi le condizioni di una donna investita questa mattina in via Betelli a Dalmine. Ancora frammentarie le informazioni sull’accaduto. Di certo c’è che sul posto sono accorse due ambulanze e un’auto medica oltre ai carabinieri del comando provinciale di Bergamo. Un’auto guidata da una 51enne avrebbe investito un’ 81enne le cui condizioni sarebbero molto gravi. L’anziana è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

