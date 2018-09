La cavalcata motociclistica benefica

parte domenica dalle «Due Torri» Antichi motori rombanti, scarpe impunturate, capelli impomatati, barbe curatissime, abbigliamento vintage: è la Distinguished Gentlemen’s Ride, la cavalcata motociclistica globale più chic che ci sia.

Una sfilata di moto d’epoca con protagonisti dei bikers vestiti con abiti d’altri tempi, una manifestazione originale con uno scopo benefico: raccogliere fondi per la ricerca sulla salute maschile, sulla salute mentale e in particolare sul cancro alla prostata.

Quest’anno, per la sesta edizione dell’iniziativa, la partenza della DGR è stata fissata al centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano, immancabile quando si parla di beneficenza ed eleganza.

Il ritrovo per gli iscritti a questa insolita e nobile iniziativa è previsto per le 9 di domenica 30 settembre nel parcheggio dello shopping center. Qui verrà allestito un punto accoglienza, dove i partecipanti riceveranno un gadget di riconoscimento e potranno poi accedere al centro per la colazione.

Sulla tv della piazza centrale de “Le Due Torri” verrà allestito uno slide show con le fotografie della precedente edizione della Distinguished Gentlemen’s Ride. Ci saranno poi diverse iniziative correlate all’evento, tutte mirate alla raccolta fondi. Dimostrando di aver effettuato una donazione di almeno 10 euro sul sito della DGR, si avrà diritto ad uno sconto di 5 euro sull’acquisto di una gift card da 20 euro, per il quale verrà rilasciata una ricevuta che consentirà di scaricare l’importo della donazione.

Per tutta la settimana che va dal 24 al 30 settembre, la Smart Clinic del centro commerciale, partner dell’evento, metterà a disposizione 100 PSA, esami di routine nell’ottica della prevenzione del cancro alla prostata. Mercoledì 26 settembre, a partire dalle 16.30, sarà possibile usufruire di consulti urologici gratuiti per tutti coloro che vorranno prenotare, chiamando lo 035.0690081, un incontro con lo specialista.

La sfilata dei motociclisti in ghingheri partirà da “Le Due Torri” alle 10.30 per raggiungere Città Alta attraversando il centro di Bergamo, mentre il punto di arrivo sarà il PDF, il Punto di Fuga di via per Grumello. Lì la giornata degli elegantissimi bikers proseguirà con musica, intrattenimento, un barbiere professionista a disposizione di chi vorrà ritoccarsi barba, baffi e capelli. Nel pomeriggio ci sarà poi un’asta benefica con pezzi originali e occasioni imperdibili, come ad esempio accessi vip al campionato Mini Challenge, con ingressi ai box e pranzo con i piloti, un parka edizione limitata della Tucano Urbano e molte altre sorprese.

Alla Distinguished Gentlemen’s Ride di Bergamo sono già iscritte 153 persone, ma se ne attendono almeno il doppio.

“Lo scorso anno siamo arrivati quarti come numero di donazioni sulle 44 città italiane che hanno aderito al progetto – spiega Riccardo Sbarboro dell’organizzazione -. Davanti a Bergamo Milano, Roma e Bologna. Io dico che quest’anno possiamo fare meglio e salire sul podio”.

Chiunque può partecipare a questa elegantissima cavalcata, basta avere una moto d’epoca o classica e un vestito buono. Ma attenzione, chi si iscrive avrà anche il compito di spingere i propri familiari, parenti e amici ad effettuare una donazione.

Per partecipare in qualità di centauro basta andare sul sito www.gentlemensride.com e seguire le istruzioni. Per donare invece bisogna cercare il proprio Gentleman tra gli iscritti al ride e donare attraverso lui o lei. Il tutto avviene sempre online, quindi non ci sono passaggi di denaro contante. Una garanzia in più per chi decide di sostenere la causa.

Il 30 settembre il DGR andrà in scena contemporaneamente in 900 città del mondo: nelle ultime cinque edizioni sono stati raccolti più di 6 milioni di dollari da destinare alla ricerca per la salute maschile.

COM’E’ NATO IL DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE – Questa manifestazione è nata nel 2012 a Sidney, in Australia, grazie a un’idea di Mark Hawwa. Ispirato da una foto di Don Draper, protagonista di Mad Man, a cavallo di una motocicletta classica con il suo abito migliore, Hawwa ha pensato di organizzare un giro in moto a tema per combattere lo stereotipo, spesso negativo, legato ai riders e per legare le diverse comunità di motociclisti.

L’evento ha ottenuto un inaspettato successo, così l’organizzatore ha pensato ad un modo per collegarlo ad una buona causa. Essendo la salute maschile un argomento poco affrontato ma che coinvolge milioni di uomini in tutto il mondo, la Distinguished Gentleman’s Ride la sostiene attraverso le donazioni di partecipanti e simpatizzanti.

Il direttore de “Le Due Torri” Roberto Speri ha dichiarato: “Siamo ben lieti di ospitare questa manifestazione così particolare. La finalità benefica ci ha spinto subito ad accettare la collaborazione anche perché conosciamo la grande generosità dei nostri clienti, quando si tratta di sostenere cause come la ricerca e la prevenzione. Ringraziamo ancora una volta gli organizzatori per averci coinvolto anche quest’anno, facendo del centro il punto di partenza della cavalcata”.

