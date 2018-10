Linate chiude 3 mesi per rifare la pista

Torna il volo Bergamo-Roma di Alitalia Torna a Bergamo, ma solo per tre mesi, il volo Orio al Serio-Roma Fiumicino. La compagnia “dirotterà” a Bergamo quattro voli al giorno nel periodo di chiusura dello scalo di Linate.

Torna il volo Bergamo-Roma Fiumicino di Alitalia, ma solo per tre mesi. Dal 27 luglio al 27 ottobre 2019 l’aeroporto di Linate ha programmato i lavori di rifacimento della pista e di conseguenza la compagnia dovrà operare trasferimenti. I passeggeri della tratta Milano Linate-Roma Fiumicino potranno scegliere se partire o atterrare sull’aeroporto di Milano Malpensa, dove avranno a disposizione 9 collegamenti giornalieri con Roma, o sullo scalo di Bergamo Orio al Serio dove Alitalia attiverà 4 collegamenti giornalieri. I viaggiatori che avessero già acquistato un biglietto per un volo previsto nel periodo fra il 27 luglio e il 27 ottobre da o per Milano Linate, avranno la possibilità di scegliere se essere riprenotati sul volo da o per Milano Malpensa senza penale o se chiedere il rimborso del biglietto.

«La decisione assunta da Alitalia di allocare un proprio aeromobile sull’Aeroporto di Milano Bergamo, nel periodo di chiusura programmata dello scalo di Milano Linate da luglio e ottobre 2019, è motivo di soddisfazione perché fa leva sui riconosciuti livelli di flessibilità ed efficienza del nostro scalo che la compagnia aerea dimostra di apprezzare». È quanto dichiara Emilio Bellingardi, direttore generale SACBO, a commento della nota diffusa da Alitalia.

