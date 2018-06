Maxi furto informatico ad Azzano

Colpo da 300 mila € , appello dei titolari Il furto nella notte. Un duro colpo per l’azienda che fa un appello on line.

«Nonostante i nostri sistemi di sicurezza questa notte attorno alle 4.50 ad Azzano San Paolo un gruppo di ladri è entrato in magazzino portandoci via tutta la merce più costosa. Ci hanno rubato schede video Zotac, 1080ti 1070ti, msi 1070ti 1080ti, Evga ed Asus. Pc, notebook, ram, monitor e un elenco che faremo presto oltre ai due furgoni di cui uno già stato trovato in zona Campagnola a Bergamo».

Furto nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 giugno alla Ak Informatica di Azzano. Il colpo intorno alle cinque del mattino, filmato dalle telecamere interne dell’azienda, in piazza F.lli Piacentini, 1: oltre 300 mila euro il bottino, con l’appello dei titolari che corre on line: «Chiunque venga a sapere di qualcosa o qualcuno che vende on line queste cose a prezzi stracciato per favore scriveteci o in pagina o a shop@akinformatica.it». E aggiungono: «Qualche ordine potrebbe partite in ritardo. Ci scusiamo in anticipo».

