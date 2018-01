Oggi è il giorno più triste dell’anno?

Ryanair offre voli a 9,99 € per rallegrarvi Se siete attanagliati dal malumore non preoccupatevi, potreste essere semplicemente vittime del «Blue Monday», il giorno più triste dell’anno, che cade nel terzo lunedì di gennaio.

Sicuramente il cielo grigio non aiuta e a calcolare la data con esattezza, nei primi anni 2000, è stato Cliff Arnall, uno psicologo dell’Università di Cardiff: tramite una complicata equazione (che prende in considerazione alcune variabili come il meteo, i debiti accumulati per i regali di Natale, il calo di motivazione dopo le Feste e la crescente necessità di darsi da fare) è riuscito a stabilire che questo è proprio il giorno più «nero» dell’anno, quello in cui ci sentiamo più tristi.

C’è chi sfrutta la tristezza (vera o presunta che sia) per trasformarla in un progetto commerciale: «Il Natale è lontano, sei rientrato in ufficio e il tuo conto in banca piange. Capiamo perfettamente perchè oggi è chiamato “Blue Monday”, il giorno più triste dell’anno» scrivono da Ryanair con un’offerta speciale di voli a 9.99 euro. Provare per rallegrarsi un po’, o comunque sognare una nuova vacanza.

