Oriocenter, pienone per i saldi

Aperta la nuova area parcheggio Venerdì sera pienone a Oriocenter per l’avvio dei saldi. Fino alle 23 , si replica anche nella serata di sabato 7 luglio. A cinque donne i premi in palio.

Affluenza di 38 mila persone nella sola giornata di venerdì a Oriocenter per la serata di inizio saldi che ha fatto il pieno. Distribuiti 6 mila braccialetti, le cinque gift card da 1.000 euro l’una sono state vinte da cinque donne. Sabato mattina il centro commerciale è già stato preso d’assalto e, per l’occasione delle promozioni avviate per questa stagione estiva, è stato aperto il nuovo parcheggio di 400 posti nella zona del Winter Park.

Le cinque vincitrici delle gift card a Orioenter

La nuova area parcheggio di Oriocenter

© RIPRODUZIONE RISERVATA