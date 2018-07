Ryanair, oltre 7 mila a terra a Orio al Serio

«Lo sciopero? Non pagheremo rimborsi» Ventuno voli cancellati in partenza, altrettanti in arrivo, per un totale di 42. Solo a Orio al Serio si parla di oltre 7 mila persone lasciate a terra.

Sono questi i numeri del primo sciopero internazionale di piloti e assistenti di volo di Ryanair allo scalo bergamasco, il più importante d’Europa per la compagnia irlandese. In Italia i voli cancellati sono stati circa 150.

È stata una giornata pesante in aeroporto, come non se ne vedevano da tempo. E dev’essere stata una giornata complicata anche a Dublino, nel quartier generale di Ryanair, alle prese con un’agitazione che ha coinvolto anche Belgio, Portogallo e Spagna. Durissima la reazione dell’azienda, che attraverso il direttore marketing Kenny Jacobs ha fatto sapere che non intende risarcire i suoi clienti, vittime dei disagi provocati dallo sciopero. «Per noi – ha detto Jacobs – questo sciopero è una causa di forza maggiore, perché abbiamo fatto tutto il possibile per evitarlo. Ci aspettiamo che qualche passeggero venga a reclamare rimborsi, ma siamo pronti ad andare in tribunale per far valere le nostre ragioni».

