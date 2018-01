Ryanair sfida Booking ed Expedia

Offre alberghi e sconta del 10% il volo Gli irlandesi volanti lanciano il proprio portale di prenotazione camere: dopo ogni soggiorno rimborsato il 10% del costo della stanza.

Ryanair torna a terra. Dopo qualche tentativo a vuoto sul versante delle proposte di recettività alberghiera, lancia in grande stile Ryanair Rooms, il proprio servizio di prenotazione alberghi e stanze on line. Una sfida in grande stile ai boss del settore, Booking.com ed Expedia in primis. «Ogni volta che prenoti e soggiorni con Ryanair rooms ti restituiamo pare della stessa spesa sotto forma di credito di viaggio» si legge nel sito.

L’offerta riguarda oltre 1 milione di camere «le stesse che prenoteresti con qualsiasi altro sito» e «dopo il soggiorno ti viene restituito il 10% del costo della camera sotto forma di credito di viaggio», accreditato sul proprio conto Ryanair e da usare per il prossimo volo.

