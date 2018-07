Scalo di Orio, ancora disagi per chi viaggia

Da Gran Canaria oltre 9 ore di ritardo Non c’è pace per i viaggiatori dell’aeroporto di Orio al Serio. Ritardi per pantelleria e la Grecia e un volo con oltre ore di ritardo da Gran Canaria a Bergamo.

Anche nella giornata di lunedì 23 luglio sono diversi gli aerei in ritardo: in particolare un volo Blu Panorama da Bergamo per Pantelleria ha un ritardo di circa 4 ore e mezzo, così come sempre un altro volo di Blu Panorama per Mikonos è in ritardo di 4 ore.

Anche dagli arrivi si segnalano disagi: 4 ore e mezzo di ritardo da Skiatos sempre con Blu Express e oltre nove ore per il volo Ryanair da Gran Canaria.

