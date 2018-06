Scontro frontale nella notte a Cavernago

Tre persone ferite nello schianto Scontro frontale nella notte tra venerdì e sabato a Cavernago, nella media pianura bergamasca. Due auto si sono scontrate in via Caravaggio.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 23 di venerdì 22 giugno. Tre le persone ferite: dalle prime informazioni non sembrano essere in pericolo di vita. Si tratta di un 21enne, una donna di 68 anni e un uomo di 72. Sul posto tre ambulanze e un’automedica oltre alle forze dell’ordine intervenute per accertare eventuali responsabilità.

