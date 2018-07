Seriate avrà il suo parco acquatico

Nuovo centro e tre vasche coperte - foto Dopo 30 anni di onorato servizio per la gente, per le società sportive e per i sub, la vecchia piscina di Seriate si avvia verso un futuro ambizioso.

Lo dipinge l’assessore allo Sport Ester Pedrini: «Sono molto soddisfatta dell’esito di questa operazione. C’è l’orgoglio di aver chiuso una gara nel migliore dei modi, per potere restituire alla città una piscina moderna e funzionale, con caratteristiche al passo con i tempi e capaci di rispondere alle esigenze di chi ne usufruisce».

Ester Pedrini ha seguito passo dopo passo l’iter del progetto. Ne è scaturita un’opera da 5,4 milioni di euro a cui il privato contribuisce con tre milioni: due li mette l’amministrazione comunale. Il proponente ha offerto lo sconto dello 0,51 per cento sull’importo base di gara di 1.980.182 euro. Dopo le verifiche tecniche si prevede l’aggiudicazione in agosto e, a settembre, la stipula del contratto con rogito del segretario comunale.

Pedrini fornisce alcune anticipazioni sulla tempistica: «A giugno 2019 dovrebbe essere pronta e fruibile l’area esterna; l’intero impianto sarà pronto a gennaio 2020». Si procederà a lotti, quindi l’impianto continuerà a funzionare. L’area esterna è la novità più sostanziosa, un po’ l’icona del nuovo impianto. L’attuale copertura mobile delle vasche andrà in pensione: aperte d’estate, chiuse d’inverno. Con una vasca di nuova costruzione nel grande prato circondato dagli alberi, ci saranno sdraio, lettini, scivoli, il chiosco di bibite e gelati. Non ci sarà più bisogno della copertura mobile che ha creato qualche disagio di funzionamento negli ultimi tempi. «Avremo un vero parco estivo – rafforza Pedrini –, uno Spray Park di 600 metri quadri con giochi acquatici per i più piccoli. Un valore aggiunto, un nuovo luogo dove poter trascorrere il tempo libero».Oltre alle tre nuove vasche coperte.

