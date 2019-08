L’auto distrutta dopo l’incidente in via Marconi a Seriate (Foto by Colleoni)

Seriate, schianto tra un’auto e un furgone

Cinque feriti tra cui due bimbi di 3 e 8 anni Famiglia coinvolta in un’incidente in via Marconi: grave il padre 40enne.

Grave incidente a Seriate: cinque persone sono rimaste ferite - tra cui un bimbo di 3 anni e una bimba di 8 anni - nello schianto tra un’auto e un furgone in via Guglielmo Marconi (all’altezza dell’incrocio con via Sabin) avvenuto intorno alle 13 di mercoledì 21 agosto. Sul posto sono sopraggiunte quattro ambulanze e un’auto medica in codice rosso, il più critico oltre alla Polizia locale Città di Seriate per i rilievi. Dalle prime informazioni sul posto pare che lo schianto sia avvenuto tra una Golf, su cui viaggiava una famiglia con padre, madre e due bimbi, e un furgone Ford Transit guidato da un uomo sulla quarantina. La Golf viaggiava in direzione Seriate quando il conducente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo e si è scontrato quasi frontalmente con il furgone che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Il papà dei bimbi sarebbe in gravi condizioni. Seguono aggiornamenti.

Il furgone coinvolto nell’incidente a Seriate

