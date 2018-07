Sette voli cancellati a Orio per maltempo

Una lettrice: «Ryanair senza info» Il maltempo ha causato disagi anche all’aeroporto di Orio: oltre ai 12 voli dirottati, sette in partenza sono stati cancellati.

Il maltempo ha creato problemi anche all’aeroporto di Orio al Serio, con una lettrice che racconta la sua esperienza: «Anche questa notte, un migliaio di passeggeri sono stati abbandonati in aeroporto senza nessuna informazione, assistenza e nemmeno la presenza di qualcuno di Ryanair» ha scritto. «Una mail di avviso della compagnia Ryanair rimandava a link non funzionanti: un comportamento che suona da presa in giro, così come l’aver rimandato la partenza per ritardo, di ora in ora, per 5 ore o più, con la promessa di partire e arrivare poi alla cancellazione dei voli. Questo alle 2 del mattino».

E aggiunge: «Non è questione di rimborsi, è questione di rispetto e di trattamento». Il forte fronte temporalesco ha infatti coinvolto i cieli della Lombardia e anche lo scalo di Orio ha subìto ritardi e dirottamenti oltre che cancellazioni. Tutti i passeggeri dei voli dirottati in arrivo nella serata sono rientrati a Orio mentre i voli cancellati in partenza sono stati sette: Berlino, Francoforte, Varsavia, Madrid, Cagliari, Bari, Barcellona ed El Prat. Nella maggior parte dei casi i passeggeri sono già stati riprotetti mercoledì sui voli successivi. «Il personale dell’aeroporto è rimasto in servizio extratime e altro eprsonale aeroportuale è arrivato per rinforzare la squadra e fare assistenza ai apsseggeri rimasti a terra» segnalano dallo scalo di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA