Stezzano, addio a Santo Orlandi

Una vita accanto agli atleti del ciclismo Sabato mattina, alle 11, al cimitero di Stezzano l’ultimo saluto a Santo Orlandi, grande amico del ciclismo orobico.

Lo è stato per una cinquantina di anni al fianco di dirigenti, società e corridori provenienti da più parti d’Italia e da altri Paesi. Lui stesso ha presieduto alcuni team, in particolare il G.S. For 3, mettendo a disposizione la sede operativa nella struttura di via Corti, a Bergamo. In città ha affiancato le gloriose U.C. Bergamasca-1902 (occupandosi pure degli juniores) e l’Unione sportiva Olimpia di Borgo Palazzo (coordinata allora da Sandro Mazzoleni), oltre ad essere stato un sostenitore dell’internazionale a cronometro a coppie Gran Premio d’Europa per dilettanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA