Torna in Bergamasca l’occhio di Google

A Stezzano intercettata l’auto di Maps A Stezzano mercoledì girava un’automobile azzurra un po’ particolare. Sul tetto ha nove fotocamere che fotografano in alta definizione e compongono un’immagine a 360 gradi. È una delle cosiddette Google Car lanciate negli Stati Uniti nel 2007 che fotografano località in tutto il mondo.

La presenza della vettura, una Opel Astra, per le vie di Stezzano non è passata inosservata. Sono stati molti gli abitanti incuriositi che l’hanno segnalato sul gruppo Facebook «Sei di Stezzano se ricordi...». «Stezzanesi sorridete, Google Street View è all’opera nel nostro bel paese», scrive per prima un’utente, facendo partire una specie di caccia alla particolare vettura.

