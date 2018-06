Traffico in tilt sulla ex statale 470

Scontro tra due auto a Stezzano Traffico in tilt per un incidente a Stezzano sull’ex statale 470: scontro tra due auto nella mattinata di venerdì 8 giugno.

Traffico bloccato sulla ex statale 470 a Stezzano in entrambe le direzioni per un incidente tra due auto. Lo scontro è avvenuto intorno alle 10 all’altezza della circonvallazione di Stezzano e ha coinvolto tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ma non ci sarebbero feriti gravi. La viabilità invece è molto rallentata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA