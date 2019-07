Treviolo, motociclista ferito sulla 470

L’appello: aiutateci a trovare il suv pirata Non è ancora stato identificato l’automobilista che sabato 13 luglio pomeriggio, alla guida di un suv, avrebbe urtato, sulla Villa d’Almè Dalmine a Treviolo, un motociclista. L’appello sui social della sorella del ferito.

Testimone chiave dell’incidente un altro motociclista, amico di E. B., 44 anni di Bergamo, che lo seguiva a breve distanza. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della stazione di Curno, intervenuti per i rilievi, alle 16,15 all’altezza dello svincolo per Treviolo il suv avrebbe urtato la moto Mv Augusta di E. B., che è caduto per qualche metro sull’asfalto riportando diverse lesioni. L’automobilista, invece di fermarsi a prestare soccorso, si sarebbe allontanato facendo perdere le tracce. Gli amici del motociclista ferito hanno lanciato un appello sui social per raccogliere testimonianze utili. «Sabato alle 16 un mio amico è stato travolto mentre era a bordo della sua moto sulla superstrada che va da Dalmine verso Curno all’altezza di Treviolo. Il conducente dell’auto è scappato! Chiedo a tutti aiuto perché vorremmo rintracciare la ragazza che ha aiutato nei soccorsi per ringraziarla! Chiedo anche di aiutarci a trovare il colpevole, ogni dettaglio è prezioso. Perciò se per caso qualcuno avesse visto la dinamica vi chiedo di scrivermi in privato. Ringrazio anticipatamente chi condividerà il post e chi si farà sentire».

Subito sono scattati i soccorsi e sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Villa d’Almè e un’automedica del 118: il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dov’è ricoverato. I carabinieri di Curno hanno raccolto le testimonianze dell’amico del motociclista e degli altri automobilisti che hanno assistito all’incidente: pare che il suv prima di scontrarsi con la moto sia stato visto compiere diversi sorpassi, con una pericolosa andatura a zig-zag.

