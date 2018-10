Autostrada gratis tra Trezzo e Capriate

La petizione dopo la chiusura del ponte Già raccolte 300 firme in poche ore per la petizione online dopo la chiusura del ponte di Calusco.

Dopo la chiusura del ponte tra Paderno e Calusco d’Adda le ricadute viabilistiche sul territorio di Trezzo si fanno già sentire. Per questo è stata indetta una petizione per garantire l’accesso gratuito all’Autostrada nella tratta fra Trezzo e Capriate dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 19 fino alla riapertura del ponte di Paderno d’Adda.

Questo l’intento della petizione online indetta dalla lista civica di minoranza Tutti per Trezzo, come azione diretta a seguito della chiusura del ponte San Michele fra Paderno e Calusco. «Il ponte sull’Adda tra Trezzo e Capriate San Gervasio conta già circa 7 milioni di passaggi l’anno», ha ricordato Diego Torri di Tutti per Trezzo. «In queste settimane, per molti pendolari, è diventato l’unica alternativa per il superamento del fiume, con la conseguenza che la coda immobile di veicoli blocca perennemente il paese, peggiorando ulteriormente il problema dell’inquinamento atmosferico», ha concluso.

La sottoscrizione è online e si trova sulla piattaforma change.org. Chiede a società Autostrade Spa di garantire l’accesso gratuito, nelle fasce orarie 7-9 e 17-19. Già raccolte 300 firme in poco tempo.

