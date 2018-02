Tir si ribalta, salvi mamma e bimbo

A Cisano strada chiusa tutta la mattina Un camion si è ribaltato a Cisano Bergamasco sulla strada statale 342, perdendo il suo carico. Un incidente che poteva essere una tragedia: sulla strada stava transitando una Smart con mamma e bambino a bordo.

L’incidente intorno alle 9.40 di giovedì 1° febbraio: il camion stava viaggiando verso Bergamo e la Smart stava transitando in direzione opposta. Improvvisamente il mezzo pesante si è ribaltato perdendo il suo carico di fili metallici che si sono riversati sulla strada. Un ribaltamento che solo per fatalità non ha coinvolto la macchina con a bordo una mamma e un bambino piccolo, di 1 anno.

I due sono illesi ma sotto choc. Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco con una gru e un mezzo da Zogno e un’ambulanza per i primi soccorsi. L’incidente si è verificato in località Bondì e ha creato disagi alla viabilità fino alle 13: lunghe code e rallentamenti si sono verificati per tutta la mattinata lungo la Briantea in entrambe le direzioni. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia: in direzione di Bergamo la deviazione era all’altezza di Mapello mentre in direzione Pontida la deviazione era all’altezza della strada delle Tre Fontane. Il traffico è stato deviato sulla strada provinciale 169 su Villa d’Adda fino alle 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA