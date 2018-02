Cornelle, ecco il piccolo Tamarino Edipo

Un concorso per dargli il nome La primavera bussa alla porta del Parco Faunistico Le Cornelle e lo fa nel modo più dolce, con le immagini straordinarie delle coccole tra il neonato cucciolo di Tamarino Edipo e il suo papà.

Grande – anzi piccolo, piccolissimo – quanto il palmo di una mano, il cucciolo ha occhi scuri tenerissimi e una caratteristica cresta bianca, come una star punk rock degli anni ’90. La specie originaria della Colombia, infatti, è anche detta «dalla chioma a cotone» proprio per via del capo incoronato da folti ciuffi di pelo bianco.

Da oggi 15 febbraio e fino al 22 febbraio, sulla pagina Facebook del Parco Faunistico Le Cornelle, al via il contest per dare un nome al cucciolo di Tamarino. Chiunque può partecipare alla scelta del nome del piccolo commentando il post che lo ritrae con la propria proposta. Il 23 febbraio lo staff comunicherà i tre nomi selezionati e fino al 25 febbraio saranno i fan, con i like alle foto che riportano i nomi, a scegliere il vincitore.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

La simpatica scimmietta, la cui specie purtroppo è a grave rischio di estinzione a causa della deforestazione che ne ha ridotto la distribuzione originaria del 75%, potrebbe iniziare a camminare sulle proprie zampe da un momento all’altro andando da sola alla ricerca di cibo (principalmente frutta, insetti e fiori) e di nuovi amici (la specie vive solitamente in gruppi misti da 13 individui), regalando momenti super emozionanti agli addetti e ai visitatori del Parco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA