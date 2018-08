Furto alla Protezione civile di Chignolo

Per i ladri bottino da 20 mila euro Raid nei magazzini comunali dietro il cimitero di Chignolo d’Isola. Sparite attrezzature usate per i soccorsi e lo spazzaneve.

Lunedì notte i ladri sono entrati in azione a Chignolo d’Isola in via delle Industrie passando al setaccio i capannoni prefabbricati di proprietà del Comune adibiti a magazzini e dove ha sede il gruppo di Protezione civile comunale. Hanno scassinato quasi tutte le porte dei capannoni per verificarne il contenuto, attenti in particolare a materiali e attrezzature di valore. Infatti, nel locale magazzino del gruppo comunale di Protezione civile hanno rubato la pompa idrovora, un generatore di corrente, la idropulitrice, il compressore e la macchina spazzaneve usata soprattutto per pulire i marciapiedi: apparecchi per un valore totale di 20.000 euro.

