Incendio in un appartamento a Pontida

Anziana riesce a uscire e salvarsi Un incendio ha distrutto parte di un appartamento in via Kennedy a Pontida. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto per spegnere il rogo.

Non sono ancora note le cause dell’incendio. Le fiamme hanno avvolto completamente la camera da letto e in parte anche il soggiorno. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Zogno e una squadra di Bergamo munita di autopompa e autoscala. La donna che abita nella casa, una signora anziana, è riuscita a mettersi in salvo dai vicini.

