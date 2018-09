Calusco, Trenord dispone bus sostitutivi

Il ponte potrebbe restare chiuso a lungo Trenord ha messo in campo una serie di autobus per ovviare ai disagi della chiusura improvvisa avvenuta venerdì 14 settembre del ponte S. Michele tra Calusco e Paderno. Anche per le auto le deviazioni su percorsi alternativi sono indicate sul posto.

Disagi in vista per gli utilizzatori della già «martoriata» linea Bergamo-Milano via Carnate. Oltre ai soliti e ormai endemici ritardi, la chiusura del ponte a tempo indeterminato provocherà ulteriori problemi sulla linea. Questa la disposizione che Trenord ha pubblicato sul suo sito: «Si informa che su disposizione di RFI, per consentire urgenti attività di manutenzione straordinaria al ponte San Michele sull’Adda, la circolazione tra Paderno-Robbiate e Calusco è interrotta fino a nuova comunicazione. I treni viaggeranno tra le stazioni di Milano e Paderno-Robbiate e tra Calusco e Bergamo. Nel tratto interrotto è attivo un servizio bus con tempi di percorrenza di circa 45 minuti. In alternativa i viaggiatori da e per Calusco, Terno e Ponte S. Pietro possono utilizzare anche i collegamenti alternativi via Bergamo-Treviglio-Pioltello-Milano oppure Bergamo-Calolziocorte-Carnate-Milano.

I tecnici intervenuti sul ponte questa notte

Da venerdì sera è interrotto anche il traffico veicolare e si sta provvedendo a posizionare la segnaletica sempre più precisa sul posto per avvisare della chiusura gli automobilisti e sulle strade alternative da percorrere. Sembra che almeno sino a martedì non si avranno indicazioni precise. Il ponte potrebbe restare chiuso a lungo.

