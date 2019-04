Ponte San Michele, arrivano le navette

Da lunedì attivo il servizio per i pendolari Sarà attivo da lunedì 8 aprile il servizio navette fra il viadotto e le stazioni dei treni di Paderno e di Calusco d’Adda. Ecco gli orari.

Partirà lunedì 8 aprile il nuovo servizio di navette per collegare il Ponte San Michele alle stazioni di Paderno d’Adda e Calusco d’Adda, vista la recente riapertura al transito ciclopedonale. Il servizio ha la finalità di garantire il collegamento tra i due scali ferroviari e le due estremità del ponte per i cittadini che hanno possibilità di percorrerlo a piedi e dovrà assicurare le corrispondenze con le corse ferroviarie in arrivo e in partenza dalle stazioni di Paderno e Calusco. I bus attivi da lunedì compiranno un tragitto diretto tra il viadotto e gli scali ferroviari dei due paesi, in attesa della conclusione dell’iter procedurale che coinvolge le Agenzie del trasporto locale relativo all’attivazione dei bus circolari richieste dai sindaci.

«Il nuovo servizio di navette – ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – si affianca a tutte le misure per la mobilità alternativa già messe in campo e che vengono confermate. L’obiettivo è attenuare i disagi dei pendolari riducendo i tempi di attraversamento dell’Adda, nella consapevolezza però che solo la riapertura del ponte al traffico stradale e ferroviario potrà riportare la situazione alla normalità».

«Lunedì in Giunta – ha proseguito – approveremo la delibera per finanziare l’attivazione di questa tipologia di navette, con uno stanziamento di 450.000 euro per il 2019. Risorse che vengono interamente anticipate dalla Regione, in attesa del rimborso da parte dello Stato, anche per ovviare ad alcuni passaggi procedurali che avrebbero dilatato i tempi».

«Finora come Regione – ha concluso l’assessore – finanziamo servizi sostitutivi per oltre 1.821.000 euro, di cui 1.121.000 euro per i bus (collegamenti tra la Bergamasca e la Brianza lecchese attraverso il ponte di Brivio, servizio pullman per studenti, potenziamento linea bus Z301 tra Bergamo e Milano), 250.000 euro per i treni aggiuntivi e 450.000 euro per le navette ponte-stazioni. Il servizio sarà temporaneamente esercito da Trenord fino a quando non entrerà in funzione il bus circolare gestito dalle Agenzie del trasporto locale. Trenord riferisce che le informazioni sugli orari saranno disponibili sul sito della società e presso le stazioni interessate. Con la conclusione dell’iter procedurale che coinvolge le Agenzie del trasporto locale di Bergamo e di Como-Lecco-Varese, sarà attivato un servizio di navette che collegherà le stazioni al ponte attraverso un percorso circolare e alcune fermate urbane, come richiesto dai sindaci».

Il servizio – fa sapere Trenord – sarà attivo tutti i giorni dalle 5 alle 23; nelle fasce orarie «di punta» della mattina, del primo pomeriggio – in concomitanza con il rientro degli studenti dalle scuole – e della sera le navette partiranno ogni 15 minuti; nelle fasce orarie «di morbida» la partenza sarà ogni 30 minuti. Le corse non effettueranno fermate intermedie; gli orari potranno subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Le informazioni relative al servizio di bus navetta e al servizio ferroviario sono disponibili sul sito trenord.it e sull’App Trenord.

