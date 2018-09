Ponte tra Calusco e Paderno non è sicuro

Chiuso a tempo indeterminato - Video La comunicazione ufficiale è arrivata a sorpresa verso le 21 di venerdì 14 settembre, dopo un sopralluogo dei tecnici di Rete Ferroviarie Italiane. Guarda la storia del ponte candidato a patrimonio dell’Unesco e che l’anno scorso aveva compiuto 130 anni.

A seguito di verifiche effettuate da RFI, il ponte San Michele tra Calusco e Paderno verrà chiuso al traffico veicolare e ferroviario dalla mezzanotte del 14 settembre a tempo indeterminato. È questa la comuinicazione arrivata da Massimo Cocchi, assessore del Comune di Calusco d’Adda, e girata sui gruppi Facebook in pochi minuti. una decisione improvvisa che non potrà non avere grosse ripercussioni sul traffico di auto e di treni, il ponte è quello che viene attraversato dai convogli che da Bergamo vanno verso Milano via Carnate.

Nel febbraio del 2017 il ponte aveva compiuto 130 anni e già si pensava a un restyling ma non ci si aspettava certo una chiusura per di più così repentina. Ecco la storia del l’opera architettonica progettata dall’architetto svizzero Jules Rothhlisberger, nel video di Bergamo Tv. Clicca qui sotto.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Il ponte San Michele si è candidato recentemente a diventare patrimonio Unesco. Quando lo stesso assessore Cocchi diceva che il ponte non sarebbe stato chiuso. Clicca sotto per guardare il video.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA