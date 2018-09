Presezzo, lo schianto e poi il buio

Muore una mamma di sette figli Alla guida della vettura il primo figlio: lo schianto nella notte tra sabato e domenica contro un autoarticolato sull’asse interurbano a Presezzo.

È morta nello schianto dell’auto guidata da suo figlio, uno dei suoi sette figli, l’unico che viveva con lei in Italia: Martha Antonio Solano, 56 anni, boliviana, badante a Bergamo, stava viaggiando sulla Fiat Punto che, come impazzita, nella notte tra sabato e domenica, lungo l’Asse interurbano ha prima urtato lateralmente un autoarticolato che viaggiava sulla carreggiata opposta, poi un’altra vettura, e quindi si è ribaltata uscendo dalla sede stradale. È successo all’improvviso, all’altezza di Presezzo, in direzione Mapello, poco dopo le 3 della notte.

