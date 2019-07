Schianto a un incrocio sulla Rivoltana

Medolago, ferito un 24enne in moto Sabato nero sulle strade della Bergamasca: trasportato con l’Elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Un sabato nero sulle strade della Bergamasca: un 24 enne in moto è stato travolto a un incrocio a Medolago nel tardo pomeriggio intorno alle 18.20. Il giovane era a bordo della sua Suzuki quando si è schiantato contro una Mini Cooper all’incrocio tra via Roma (la Rivoltana) e via Cesare Battisti. Sul posto è intervenuto l’Elisoccorso di Bergamo oltre alla Croce Bianca di Capriate e al Nucleo operativo e radiomobile di Zogno. Il 24enne è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

