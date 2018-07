(Foto by Google Maps)

Scontro tra auto e moto a Medolago

Grave 16enne, interviene l’elisoccorso L’elisoccorso è intervenuto a Medolago per soccorrere un ragazzo di 16 anni coinvolto in un incidente stradale.

Le informazioni sullo schianto, avvenuto in via Beretta poco prima delle 11.30, sono ancora frammentarie. Dai primi accertamenti sembra che siano rimasti coinvolti un’auto e una moto. Sul posto sono giunte due ambulanze e l’elisoccorso per trasportare il giovane all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Seguono aggiornamenti

