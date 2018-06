Si scaglia contro i militari armato di coltello

Arrestato anziano 77enne a Capriate È stato arrestato in flagranza di reato per resistenza, minaccia e lesioni personali aggravate a Pubblico Ufficiale il 77enne di Capriate San Gervasio arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Treviglio martedì pomeriggio.

L’anziano, durante l’esecuzione di una perizia disposta dal Tribunale di Bergamo nell’ambito di una causa civile, ha letteralmente cacciato il CTU incaricato per il sopralluogo di valutazione patrimoniale. Ad un certo punto, il 77enne ha aggredito con una grossa mazza da muratore anche il personale della Polizia Locale intervenuto sul posto in assistenza al CTU. A seguito di ciò è stato altresì richiesto l’intervento anche dei Carabinieri della Stazione di Capriate San Gervasio. Anche contro di loro, però, l’anziano in preda ad un vero e proprio raptus si è violentemente scagliato, utilizzando un grosso coltellaccio da cucina. Fatto desistere con non poche difficoltà il 77enne è stato così disarmato ed arrestato e, su disposizione del PM di turno, temporaneamente ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Treviglio, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata di mercoledì. Il Comandante della Stazione Carabinieri di Capriate San Gervasio ha riportato cinque giorni di prognosi in conseguenza dell’aggressione. Sequestrate, infine, le armi improprie utilizzate dall’anziano durante la sua azione criminosa.

